Inter, i ricordi di Sneijder: “Party fino alle 6 del mattino, poi il gol in Champions”

Genio e sregolatezza dentro e fuori dal campo. Wesley Sneijder non si è mai privato della libertà di una vita al massimo all’esterno del terreno di gioco, trasformandosi in professionista assoluto nel momento di trascinare i suoi colori. In un’intervista rilasciata al Telegraaf, l’ex fantasista dell’Inter ha scelto di ricordare un aneddoto relativo alla sua parentesi interista condizionata anche dalla sua vita extra calcio.

“Ricordo un episodio. Insieme a mia moglie – sottolinea Sneijder – partecipammo ad una festa ad uno spettacolo di Armani con George Clooney, Megan Fox ed altre star di Hollywood. Tornammo a casa alle sei del mattino ed il giorno dopo scesi in campo in Champions League con l’Inter, segnando un gol e realizzando anche un assist”. Questo il racconto dell’olandese, protagonista con i colori nerazzurri di una stagione indimenticabile vissuta a Milano, quella del Triplete.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!