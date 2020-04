Inter, i ricordi di Vieri e Matrix: “Okan non si fermava mai, Emre tanta roba. Un incubo i mille metri con Cuper”

Una pioggia di ricordi che coinvolge l’Inter del passato e tutti i suoi tifosi, in live per ascoltare aneddoti e particolari sulla Beneamata di ieri. Christian Vieri e Marco Materazzi hanno regalato tantissimi retroscena sulla loro esperienza in nerazzurro, ricordando anche diversi calciatori che hanno scritto, seppur con diverse sfumature, la storia del club.

Tra i tanti racconti c’è spazio anche per Okan Buruk, all’Inter dal 2001 al 2004, ed Emre Belozoglu, in nerazzurro per una stagione in più rispetto al suo connazionale. Materazzi e Vieri riavvolgono il nastro fino alla stagione 2001/2002, vissuta partendo dal ritiro agli ordini di Hector Cuper. Un tecnico decisamente particolare in chiave allenamenti e che puntava tanto sull’esplosività fisica.

“Okan Buruk ed Emre? Tanta roba”, sottolinea Materazzi, che poi chiede a Vieri: “Ma ti ricordi il primo ritiro con Cuper, che facevamo le ripetute da mille metri e loro erano sempre in testa?”. Un periodo particolare che vede i due ex Galatasaray protagonisti: “Noi dicevamo “Non forzate, andate piano”. Han fatto quattro mesi stirati. Noi ci nascondevamo nelle buche e loro invece facevano i giri più larghi, correvano. Noi a dire “State tranquilli ragazzi, che è differente”. Uno poi s’è strappato in ritiro e l’abbiamo lasciato a Bormio, l’altro pure si è fatto due o tre mesi. Però che giocatori: Okan correva dalla mattina e tornava a casa la sera dalla Pinetina di corsa. Emre invece tanta qualità”.

Tante risate ed un ritorno al passato per Materazzi e Vieri, protagonisti con la maglia dell’Inter in un periodo, come sottolineato dallo stesso difensore, “con pochi trofei, ma con davvero tante risate: che gruppo”.

