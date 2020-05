Inter, ieri allenamento collettivo. Oggi e domani divisione in gruppi aspettando la ripartenza

Nella giornata dedicata al decennale della vittoria del Triplete, l’Inter di Antonio Conte continua ad allenarsi, cercando di recuperare più in fretta possibile la forma dopo questi due mesi di stop. I giocatori sono tornati ad allenarsi ormai da due settimane e vogliono farsi trovare pronti per la ripresa della Serie A. A tal proposito la data del 28 maggio sarà molto importante per capire quando effettivamente si tornerà in campo.

Come riporta Sky Sport i nerazzurri oggi hanno lavorato in due gruppi separati dopo l’allenamento collettivo svolto nella giornata di ieri. La squadra non sta ancora lavorando su un programma ben preciso, in attesa di conoscere la data ufficiale del ritorno in campo. Le partite e gli impegni – tra campionato, Coppa Italia ed Europa League – sono tanti e lo staff tecnico di Conte è al lavoro. Domani è previsto ancora una volta un lavoro separato in due gruppi.



