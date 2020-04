Inter, il Barcellona non molla la preda: per Lautaro Martinez pronti 7 milioni netti a stagione per 7 anni

Ormai se ne parla da giorni, anzi da settimane: Il Barcellona non si arrende, vuole arrivare a Lautaro Martinez. Il club catalano ha infatti messo nel mirino da ormai diversi mesi l’attaccante nerazzurro, quest’anno protagonista di una buona stagione ma soprattutto di una crescita esponenziale che, a detta dei più esperti, non sarebbe ancora arrivata al suo culmine.

Vendere e incassare una somma importante o blindare il gioiellino? domanda che giorno dopo giorno diventa “domandona” per i dirigenti dell’Inter. L’intenzione sembrerebbe quella di non privarsi così velocemente dell’argentino, ma Messi e compagni chiamano a gran voce e vista anche la situazione legata all’emergenza Covid-19, sedersi e trattare non parrebbe un’utopia. Sia chiaro, Zhang ha più volte ribadito la volontà totale di blindare i giocatori più forti e talentuosi, quindi a meno che non sia il calciatore a forzare una sua uscita tutto dovrebbe restare così com’è. Lautaro a Milano sta bene, è felice come più volte ha ribadito, dall’altra parte ovviamente c’è la forzatura che arriva però dal suo amico Leo Messi.

A rafforzare questa tesi è l’agente stesso del giocatore. Lunedì sera a una radio argentina ha confermato l’interesse dei grandi club, spiegando però come il “Toro” stia benissimo accasato ad Appiano Gentile. Resta emblematica la frase riguardo lo stipendio: “È giusto che il suo lavoro venga ricompensato come merita”. Martinez in nerazzurro guadagna 2.5 milioni, stando a quanto riferisce Tuttosport, al Barcellona gliene garantirebbero 7 per ben 7 anni. Inevitabile che l’agente batta cassa. Per ora però, è tutto rimandato.

