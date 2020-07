Inter, il bicchiere è mezzo… pieno! Conte ha ridotto di due terzi il gap con la Juventus

Un indicatore importante che può misurare il livello di crescita dell’Inter di Antonio Conte rispetto ad un anno fa è sicuramente quello relativo ai punti di distanza con la Juventus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra nerazzurra ha oggi 11 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Un campionato rimane difficilmente paragonabile con un altro ma un anno fa, a questo punto, i punti di distacco dalla Juventus erano 25.

I bianconeri avevano in classifica il 50% in più dei punti nerazzurri. Oggi il distacco è di soli 8 punti. Tradotto vuol dire aver ridotto di due terzi il gap. Disconoscere il passo in avanti è un po’ come chiudere gli occhi.

