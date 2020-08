Inter, il bilancio delle finali ti sorride: un solo ko in Europa League, ecco i risultati

Adesso ci siamo: dopo aver strapazzato per 5-0 lo Shakhtar Donetsk in semifinale, l’Inter ha conquistato la finale di Europa League. Ad attenderla ci sarà il Siviglia, reduce dalla pesante rimonta per 2-1 contro il Manchester United. Si prospetta una gara complicatissima, contro una squadra di grande qualità e, soprattutto, esperta nel giocare finalissime di Europa League. Il bilancio delle finali nella storia dell’Inter, però, non può che sorridere: 9 vittorie e 4 pareggi, di cui 6 e 3 se considerate solo quelle di Champions ed Europa League. Restringendo ulteriormente il campo a quest’ultima, infine, il dato resta positivo: 3 i successi ed una sola sconfitta, quella persa ai rigori contro lo Schalke 04 nel 1996/97.

Ecco qui di seguito i risultati complessivi tra Champions ed Europa League.

Inter-Real Madrid 3-1, Coppa Campioni 1963/64.

Inter-Benfica 1-0, Coppa Campioni 1964/65.

Celtic Glasgow-Inter 2-1, Coppa Campioni 1966/67.

Ajax-Inter 2-0, Coppa Campioni 1971/72.

Inter-Roma 2-0; 0-1, Coppa UEFA 1990/91.

Inter Salisburgo 1-0; 1-0, Coppa UEFA 1993/94.

Schalke 04-Inter 1-0; 0-1; 4-2 d.c.r., Coppa UEFA 1996/97.

Inter-Lazio 3-0, Coppa UEFA 1997/98.

Inter-Bayern Monaco 2-0, Champions League 2009/10.

