Inter, il derby ti fa ricca: incasso record, è il terzo miglior risultato nerazzurro in Serie A

Per un grande spettacolo serve anche un grande palcoscenico. San Siro è pronto a riempirsi per il derby di Milano, infatti domani sera il Meazza sarà sold out per la sfida tra Inter e Milan, con incassi che si avvicinano ai record di sempre per la società di Suning e per la nostra Serie A. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, al botteghino i numeri sono da capogiro, per la felicità di Zhang: 5,5 milioni di euro di incassi, sarà la terza gara della storia dell’Inter per incassi nella massima serie, oltre che del secondo derby e della quarta di sempre per il campionato italiano.

L’Inter non è nuova in record del genere, in Italia infatti, in testa ci sono tre gare della Beneamata: le sfide contro il Barcellona nella Champions League 2019/20 (7,8 milioni di incasso), contro la Juventus nella Serie A 2019/20 (6,6 milioni) e ancora contro il Barcellona ma nella Champions League 2018/19 (5,9 milioni). La società nerazzurra può quindi sicuramente sentirsi soddisfatta del lavoro svolto, visto l’apprezzamento dei tifosi che non fanno mai mancare il loro apporto.

Quest’ultimi, tra l’altro, non sono certo una novità di quest’anno ma già da diverse stagioni si stanno rendendo protagonisti come i più numerosi sugli spalti di uno stadio. A darne ulteriore prova sono sempre i numeri: quella di domani sera sarà la quarta sfida stagionale dell’Inter sopra i 70mila spettatori, un dato che ovviamente si riflette anche sui ricavi, che vanno verso quota record. E intanto, anche per la gara di Coppa Italia contro il Napoli, sono già stati venduti circa 50mila biglietti: probabile l’apertura del terzo anello per sfida di mercoledì a San Siro.

