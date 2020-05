Inter, il dottor Volpi sulla ripresa: “I giocatori hanno paura, vogliono garanzie”

Intervenuto in occasione di Sky Calcio Club Piero Volpi, medico sociale dell’Inter, ha espresso il suo punto di vista in merito all’emergenza Coronavirus ed agli interrogativi relativi alla possibile ripresa della Serie A, con i dubbi tra protocollo e possibile ritiro delle squadre.

VIRUS E PREOCCUPAZIONI – “Purtroppo ho avuto modo di vivere il virus sulla mia pelle, visto che ho contratto il Covid-19 due mesi fa. Si tratta di un problema che lascia strascichi anche dal punto di vista psicologico e non va trascurato anche in ambito sportivo. Per ora ho notato una volontà comune d ripartire e di superare questo problema. Ci sono però delle incertezze, difficili da vincere, ma il calcio dovrà trasformarle in sicurezze”.

RITIRO – “Non fare il ritiro vorrà dire alleggerire la responsabilità del medico. Recludere ulteriormente i calciatori non è un elemento piacevole o favorevole, in particolare dal punto di vista psicologico. Molte società poi non hanno le strutture per garantire un ritiro di 70 o anche 80 persone. A parte le società che hanno un albergo a disposizione, le altre invece non possono contare su questa possibilità”.

CALCIATORI – “Parliamo di una categoria sana, quella dei calciatori, che ha risposte positive in termini immunitari. Vogliono giocare, ma non vogliono avere paure di entrare in un gruppo di lavoro con dei rischi. Io ho sentito i giocatori e sono preoccupati: vogliono garanzie di sicurezza e nessuno può dargliele”.



