Inter, il Napoli non molla la pista Icardi: l’argentino ancora tra i desideri di De Laurentiis

Il matrimonio sembrava ad un passo. Un nuovo argentino al centro del mondo azzurro ed un ruolo di spessore per la sua dolce metà nel mondo del cinema. Poi però il nulla di fatto: nessun accordo tra il Napoli e l’Inter per Mauro Icardi e nessun film per Wanda Nara, come promesso da Aurelio De Laurentiis. Tra i rumors e le certezze, i partenopei hanno più volte accarezzato il sogno del colpo di mercato nelle ultime estati ed il presidente degli azzurri, come raccontato da Tuttosport, non sembra avere intenzione di mollare la presa.

Il centravanti oggi al Paris Saint-Germain è stabilmente al centro dei pensieri di De Laurentiis, ancora alla ricerca di un numero nove puro al quale affidare il peso del suo attacco. Il profilo dell’interista combacia con l’identikit dell’erede di Higuain a lungo cercato dal club partenopeo: dopo il Pipita infatti il Napoli non ha avuto un attaccante di peso e spessore al centro del suo reparto offensivo. Con il PSG, al lavoro per il riscatto, e la Juventus, mai doma nella corte per Icardi, anche gli azzurri provano a farsi largo tra le concorrenti: con Maurito in lista c’è anche il sogno Immobile e la tentazione Luka Jovic del Real Madrid. Ma il flirt per il bomber di proprietà dell’Inter potrebbe condizionare le gerarchie.

