Inter, il punto sugli infortunati: De Vrij e Bastoni ok, più prudenza per Godin e Vecino

Dopo settimane di intenso lavoro impostato dai preparatori ad Appiano Gentile, Antonio Conte ha concesso 48 ore di riposo ai suoi calciatori in vista del rush finale della stagione. In virtù di un calendario fittissimo con partite ogni tre giorni, ci sono ottime probabilità che queste siano le ultime ore libere a disposizione della squadra da qui a due mesi.

Nella giornata di ieri, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico interista ha provato una partitella in 11 contro 11 in allenamento. Capitolo infortunati: Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni hanno lasciato quasi alle spalle i loro problemi, ancorché non abbiano partecipato alla sopra citata partitella. Non più tardi di lunedì dovrebbero ritornare a pieno regime in squadra, anche se sarà poi Conte a decidere se schierarli già contro il Napoli o attendere ancora. Attesa che, invece, andrà messa in conto per quanto riguarda i problemi di Diego Godin e Matias Vecino: quest’ultimo, in particolare, si allena con un ginocchio infiammato, e va quindi gestito giorno dopo giorno.

