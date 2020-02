Inter, in casa la difesa balla: sesta gara di fila a San Siro con almeno un gol subito

La difesa nerazzurra sembra ballare più del previsto nelle gare giocate al Meazza. Quello di ieri di Fabian Ruiz è infatti il 7° gol subito nelle ultime sei partite giocate davanti al proprio pubblico per la squadra di Antonio Conte. Era dal lontano settembre 2018 che l’Inter non subiva gol in casa per sei gare consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Un dato che forse dovrebbe far preoccupare lo staff tecnico, nonostante quella di ieri sia stata solo la terza sconfitta stagionale dopo quella con la Juventus in campionato e Barcellona in Champions. Ironia della sorte, tutte e tre le sconfitte sono arrivate proprio a San Siro.

