Inter in cima alla classifica per numero di minuti passati in vantaggio; la crescita rispetto allo scorso anno è grandiosa

In una classifica speciale stilata da OptaPaolo l’Inter si trova in prima posizione: questa calcola quanti minuti una squadra ha passato in situazione di vantaggio. I nerazzurri di Antonio Conte primeggiano con ben 917 minuti staccando di quasi 300 punti la Juventus, ferma a quota 657. A seguire poi Roma, Atalanta e Cagliari.

Interessante vedere come questo dato sia schiacciante a favore dell’Inter, e nonostante questo la Juventus si trovi con due punti in più in classifica; ciò sta sia a testimoniare la capacità della Juve di riacciuffare la partita e andarsi a prendere i tre punti anche negli ultimi minuti, sia a evidenziare una tendenza dell’Inter ,che quest’anno abbiamo visto all’ennesima potenza, ad andare in vantaggio nei primi minuti per poi gestire la partita.

Interessante notare anche come questo dato sia mutato rispetto alla stagione scorsa. Infatti, al giro di boa del 2019, l’Inter era restata in vantaggio per solo 578 minuti; crescita impressionante per i nerazzurri.

Questa la classifica:

Inter 917

Juventus 657

Roma 583

Atalanta 565

Cagliari 557

