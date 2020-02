Inter in difficoltà, il CorSport evidenzia: “Anche la LuLa è in frenata”. I numeri confermano

Dopo aver vissuto diversi mesi al top, ed aver di fatto salvato l’Inter in tantissime situazioni, la potentissima coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sembra stia vivendo un momento di appannamento. Nelle ultime tre gare disputate insieme, evidenzia infatti il Corriere dello Sport, i due centravanti non hanno mai trovato il gol, sebbene il gigante belga, nelle due partite in cui il Toro è stato fuori per squalifica (capitato nel mezzo delle tre nominate poc’anzi), sia invece andato a segno tre volte.

In virtù dei recenti risultati nerazzurri, risulta quindi evidente come anche la coppia-gol contribuisse a mascherare qualche incertezza nel resto dei reparti. Accantonando la singolare teoria secondo cui Lautaro sia ‘distratto’ dall’interessamento del Barcellona, Antonio Conte deve affrontare il problema e risolverlo prima che diventi grande. L’Inter non può prescindere dai suoi due centravanti per continuare a disputare un campionato di altissimo livello.

