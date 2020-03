Inter in lutto: si è spento Peirò, colonna della Grande Inter di Herrera

Joaquin Peirò non c’è più. Il numero 9 della Grande Inter si è spento a 84 anni. L’attaccante spagnolo, che ha militato anche tra le fila di Torino e Roma, arrivò in nerazzurro dall’Atletico Madrid e nel giro di due stagioni vinse praticamente tutto, pur non giocando spesso da titolare. Fu fondamentale nella storica rimonta contro il Liverpool nella semifinale di Coppa dei Campioni del ’64, quando i nerazzurri, sconfitti 3 a 1 ad Anfield, rimontarono con uno spettacolare 3 a 0 a San Siro, anche grazie ad una sua rete. Elegante e dotato di tecnica sopraffina, con la maglia nerazzurra ha all’attivo 25 presenze e 8 reti. All’Inter alzò due Scudetti, una Coppa dei Campioni e due Coppe Intercontinentale. Fu anche capitano della nazionale spagnola dal ’68 al ’70.

L’Inter piange così un altro dei suoi campioni, uno dei membri di una squadra leggendaria. Le sue gesta però, così come quelle di Picchi e Facchetti, rimarranno indelebili nella storia del calcio e nei cuori dei tifosi nerazzurri.

