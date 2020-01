Inter in stand-by per l’attacco: congelate le piste che portano a Giroud e Llorente

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel corso del programma di Sportitalia dedicato al calciomercato, l’Inter si troverebbe attualmente in una fase di stallo relativa alla corsa per il rinforzo in attacco. Valutazioni in corso tra i nerazzurri che avrebbero scelto di congelare momentaneamente le piste che portano ai nomi di Fernando Llorente e soprattutto ad Olivier Giroud, con il quale c’è stato un contatto proprio in serata.

Lukaku, Lautaro, Sanchez ed eventualmente Esposito rappresentano, secondo il giornalista, le giuste risorse per il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte. Nuovi aggiornamenti sulle trattative per il nuovo attaccante arriveranno nella giornata di mercoledì ma, fino ad ora, l’Inter avrebbe scelto di non muoversi più per un nuovo centravanti.



