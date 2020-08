Inter, brutto incidente in bici per il preparatore Adriano Bonaiuti: condizioni molto serie

Bruttissime notizie e momenti di grande apprensione per l’Inter: lo storico preparatore dei portieri Adriano Boanaiuti è stato infatti vittima di un bruttissimo incidente nella mattinata di ieri e si trova adesso in condizioni critiche. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Resto del Carlino, l’ex estremo difensore era uscito in bici per allenarsi, prima di finire contro un Suv nei pressi di contrada S. Francesco a Grottammare, sfondando il lunotto posteriore dell’autovettura.

Bonaiuti, da diverse stagioni all’Inter per via del grandissimo feeling con Samir Handanovic, è stato immediatamente soccorso da ambulanza ed elisoccorso, trasportato successivamente all’ospedale di Ancona. Le sue condizioni restano molto serie, ma al momento non sembra per fortuna in pericolo di vita.

