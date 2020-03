Nerazzurri cooperativa del gol: ecco il rendimento offensivo in questa stagione

In un periodo buio per il calcio italiano che vede continui rinvii e polemiche è arrivato il momento di tirare le prime somme della stagione nerazzurra. Stando alle statistiche riportate dal sito ufficiale Inter.it è possibile notare come i nerazzurri siano stati tra le migliori squadre in europa per quanto riguarda le statistiche offensive.

I ragazzi di Antonio Conte sono andati in rete in tutte le partite di campionato ad eccezione del match contro la Roma terminato sul punteggio di 0-0. Sono 49 i gol totali messi a segno dei nerazzurri divisi tra ben 15 marcatori diversi. In Europa solo Real Madrid, Nizza, Dortmund e Liverpool sono riusciti a far meglio; se poi alle reti in campionato aggiungiamo quelle nelle coppe i marcatori salgono a 18 grazie ai gol di Ranocchia (Coppa Italia), Biraghi ed Eriksen (Europa League).

Nonostante siano tanti i giocatori arrivati a timbrare il tabellino, inevitabilmente la maggior parte dei gol arrivano dalla grandissima coppia d’attacco formata da Lautaro e Lukaku che hanno rispettivamente messo a segno 16 e 23 reti in stagione. In campionato i due risultano essere, con 28 reti, la coppia più prolifica dietro a quella della Lazio formata da Immobile e Caicedo (35 gol).

In particolare a brillare in fase offensiva è stato il numero 9 nerazzurro Romelu Lukaku che con ben 12 gol si trova primo nella speciale classifica europea delle reti segnate in trasferta; inoltre il gigante belga è stato l’unico in tutto il campionato italiano a segnare 3 gol di destro, 3 di sinistro e 3 di testa.