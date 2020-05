CdS – Inter sempre più italiana: in calo le presenze sudamericane

Nel giro di pochi anni l’Inter piena zeppa di sudamericani potrebbe diventare solo un dolce ricordo. Da qualche tempo, infatti, il club ha nettamente virato la propria rotta su obiettivi nuovi rispetto al passato. Antonio Conte e Beppe Marotta, con il loro arrivo ad Appiano Gentile, hanno sin dal primo giorno voluto costruire una rosa in cui il gruppo prevalesse sul singolo, e per farlo si sono immediatamente rivolti a tanti giovani italiani con l’obiettivo di creare innanzitutto uno zoccolo duro.

Prova ne è, ad esempio, la presenza in rosa di Nicolò Barella, Stefano Sensi, Alessandro Bastoni e Sebastiano Esposito, quattro giovani prospetti italiani lanciati in campo ad occhi chiusi dal tecnico leccese. Ma anche gli stessi Candreva, D’Ambrosio, Ranocchia e Biraghi sui quali Conte ha sempre saputo di poter fare affidamento. Come segnalato questa mattina dal Corriere dello Sport, è un’Internazionale meno sudamericana rispetto al passato.

Ciò non significa che il gruppo che verrà sarà composto esclusivamente da calciatori italiani, anche se l’interesse verso Tonali e Chiesa si muove su questa direzione. L’identità e lo spirito internazionale che ha sempre contraddistinto il club nerazzurro rispetto alle formazioni italiane rimarrà, seppur ridimensionato. Con la speranza di tornare a pescare con costanza in quel mercato sudamericano che sempre ha saputo regalare all’Inter talenti di livello mondiale.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!