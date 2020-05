Inter-Juventus 2-3, ex capo procura Figc e la rivelazione shock: “Chiesi l’audio Var-Orsato ma la parte su Pjanic non c’era”

A due anni di distanza quell‘Inter-Juventus giocato il 28 aprile 2018, che ha deciso le sorti del campionato in favore dei bianconeri, continua ancora a far discutere. La partita è passata alla storia, come tante altre, per alcuni episodi dubbi che hanno segnato in maniera importante il match. Su tutti il mancato rosso di Pjanic su Rafinha, con un intervento molto pericoloso nella ripresa che Orsato decise di non punire con il cartellino giallo: il bosniaco era già stato ammonito, sarebbe scattato il cartellino rosso con l’Inter che si ritrovava in 10 già dal primo tempo a causa dell’espulsione, questa sì, data a Vecino nel primo tempo.

Un episodio passato alla storia che ancora evoca rabbia nei tifosi nerazzurri. A maggior ragione, dopo le parole rilasciate da Giuseppe Pecoraro ai microfoni de Il Mattino. Il capo della procura FIGC dal 2016 allo scorso dicembre, torna su quel match svelando un clamoroso retroscena.

Ecco le sue parole: “E’ stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto degli esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi anche ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento. Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Insistetti: fateceli consultare, altrimenti che Procura federale siamo? Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa… Apriamo il file e l’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importavaa: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Il motivo? Mi dissero che non c’era e basta. C’è bisogno di maggior trasparenza”.

