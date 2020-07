La Juventus potrebbe allungare, è volata al secondo posto per tre?

È un finale di campionato inedito, ovviamente. Tante partite ravvicinate e scenari che cambiano ogni 3 giorni. Se a fine giugno la Lazio era la contendente al trono, ora non si può certamente dire lo stesso. A meno di incredibili ribaltoni questa sera tra Lazio e Juventus, la vera volata finale rimarrà quella per aggiudicarsi il secondo posto. A giocarselo saranno Inter, Atalanta e Lazio. I bianconeri infatti, da qui alla fine del campionato dovranno affrontare dei match, sulla carta, abbordabili. Discorso diverso per le altre tre, che affronteranno squadre più toste e ancora in lotta per obiettivi importanti:

INTER: Fiorentina, GENOA, Napoli, ATALANTA ATALANTA: Bologna, PARMA, MILAN, Inter LAZIO: JUVENTUS, Cagliari, VERONA, Brescia, NAPOLI (una partita in più)

Atalanta e Inter si scontreranno all’ultima giornata a Bergamo, in un match ad altissima tensione, mentre la Lazio affronterà un Napoli che potrebbe ancora essere in corsa per un posto sicuro in Europa League.

