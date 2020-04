Inter: Kumbulla primo obiettivo per la difesa, ma il prezzo non scende

Marash Kumbulla sarà senza dubbio uno dei nomi che più sentiremo nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore albanese classe 2000 ha incantato la Serie A con prestazioni da veterano per qualità e personalità nonostante la sua giovanissima età, attirando le attenzioni di moltissimi club in Italia e all’estero, come riportato da Tuttomercatoweb.

Tra questi sicuramente troviamo l’Inter di Conte che lo ha inserito in cima alla lista dei desideri in quanto sarebbe l’innesto perfetto per la sua difesa a 3. Lo scoglio più grande sembra essere quello della valutazione che ne fa l’Hellas Verona: precedentemente allo scoppio dell’epidemia di Covid-19 gli scaligeri chiedevano circa 30 milioni. Nonostante una volta finita questa emergenza il mercato subirà una flessione importante, sembra inevitabile che per un talento del genere di questa età il decremento sarà basso. Il club gialloblu si prepara dunque ad un’asta che vedrà coinvolte molte squadre.