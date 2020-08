Inter, la carica di Damascelli: “Questa squadra è roba seria, ha fame e voglia. Conte è determinante”

Mancano ormai poche ore all’appuntamento più importante della stagione. Alle ore 21 l’Inter affronterà il Siviglia nella finale di Europa League e cercherà a tutti i costi il successo. A parlare della stagione dei nerazzurri, che arrivano dopo una serie di vittorie a questa partita, ci ha pensato Tony Damascelli, raggiunto dai microfoni di Tuttosport. L’esperto giornalista ha espresso una sua opinione sulla gestione del gruppo di Antonio Conte.

Queste le sue parole: “L’Inter in questa finale riporta il calcio italiano in cima in testa alle notizie. Antonio Conte, a volte criticato, ha fatto l’impossibile per rispolverare un ambiente che era uscito di scena dopo l’addio di Massimo Moratti. Ora il gruppo Suning sa di poter contare su una squadra che possa competere su livelli internazionali. Questa Inter è roba seria, girano gambe e testa. C’è fame, c’è voglia, insomma ci sono tutti quegli ingredienti per giocare la finale”.

