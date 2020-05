Inter, la confessione di Arnautovic: “Non racconterò mai di aver vinto il Triplete”

I ricordi di un’avventura fantastica, vissuta con l’Inter nella stagione più importante di sempre, quella del Triplete. C’era anche Marko Arnautovic tra i protagonisti, seppur in ombra rispetto agli eroi in primo piano, di quella squadra da sogno. Ed in un’intervista concessa a LaOla1.at, ha scelto di parlare proprio della parentesi interista e del suo rapporto, speciale, con José Mourinho.

TRIPLETE – “Non racconterò mai di aver vinto una Champions League o il Triplete. Sono stato all’Inter ed ho vissuto una bella esperienza, è vero. Da Mourinho ho imparato molto da giovane quale ero ed ho avuto l’opportunità di apprendere tanto e di portarlo sempre con me, nella mia vita”.

COMPAGNI – “Con il mister ci sentiamo spesso al telefono ma non per questioni di mercato o di club. Ci tiene a sapere come vanno le cose. Sono ancora in contatto con tutti, abbiamo un gruppo Whatsapp con i ragazzi del 2010 e con Mourinho”.

