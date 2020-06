GdS – L’Inter chiama, Lautaro non risponde: ora è decisiva la gestione di Conte

E’ ripartita solamente ieri la stagione dell‘Inter dopo oltre tre mesi di assenza di calcio giocato, ma non per questo son mancate le prime critiche su certi aspetti. Se Christian Eriksen ha impiegato solamente 2 minuti per zittire le polemiche piovute in maniera ingenerosa durante la lunghissima sosta nei sui confronti, adesso è arrivato il turno di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, il peggiore tra i nerazzurri nel match contro il Napoli, è da settimane al centro delle voci di mercato che lo vedono vicino al Barcellona.

Questo corteggiamento spietato da parte dei blaugrana, come sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per molti è visto come il principale motivo alla base della prestazione in ombra di ieri sera. Che sia vero o meno, giudicare sulla base di una sola partita disputata dopo tre mesi di assenza dai campi e in una situazione inedita nella storia recente, effettivamente – come insegna il recentissimo ‘caso’ Eriksen – è troppo poco.

In ogni caso, per inficiare sul nascere il dubbio, Antonio Conte dovrà martellare psicologicamente il ragazzo, lavorando sulla sua tenuta mentale. A prescindere del futuro dell’attaccante argentino, servirà il miglior Lautaro nei prossimi due mesi per cercare di chiudere al top il rendimento della squadra in campionato e sperare in un percorso in crescendo in Europa League: competizione che avrà inizio a partire da agosto e che potenzialmente potrebbe far togliere parecchie soddisfazioni all’Inter.

