Lukaku e Lautaro, “The Last Dance”? Conte riparte dalla Lu-La: nel mirino il record di Eto’o e Pazzini

L’Inter di Antonio Conte ripartirà dalla Lu-La. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez di nuovo insieme, uno a fianco dell’altro, nell’attacco nerazzurro. The Last Dance? Chi lo sa, il Barcellona non molla il pressing sul numero 10 dell’Inter ma per scoprire cosa accadrà domani c’è ancora tempo.

Ora conta il presente, conta tornare in campo e trascinare l’Inter a suon di gol nel finale di stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Lukaku da metà giugno Conte chiederà di essere ancora il trascinatore, a Lautaro di mettere da parte le voci di mercato e pensare all’Inter.

La Lu-La ha segnato in stagione 39 gol e nessuno dei due era mai stato così prolifico. Romelu è il debuttante interista con più gol in Serie A negli ultimi 70 anni ed è a quota 23 reti totali, Lautaro è già a quota 16 dopo aver chiuso la precedente stagione con 9 marcature.

Il feeling tra i due è ottimo anche fuori dal campo. Vicini di casa e di nuovi indivisibili in allenamento. La rincorsa ripartirà da Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Inter cercherà di bissare il successo alla Befana quando al San Paolo si impose per 1-3. Doppietta di Lukaku e gol proprio di Lautaro. La sesta e ultima volta con i due a segno nella stessa partita, con 13 partite di Serie A all’orizzonte e altre 9 potenziali nelle coppe possono superare i 40 gol in campionato segnati da Icardi-Perisic nel 2017-2018 e i 48 totali di Eto’o-Pazzini nel 2010-2011.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!