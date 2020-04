GdS – Inter, con o senza Lautaro serve una risposta forte: è il segreto per tornare a vincere

A parte casi eccezionali nella storia del calcio, come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, un club che vuole competere per vincere tutto non può dipendere unicamente da un calciatore. L’Inter, dinnanzi al pressing del Barcellona per Lautaro Martinez, in un verso o in un altro si dovrà dimostrare forte. Qualora riuscisse a tenerlo, visto che non ha alcuna esigenza economica di mandarlo via, darebbe una grande dimostrazione di forza al mondo intero, segnale di una dirigenza disposta a tirare dritto per la sua strada rispettando la programmazione del suo progetto sportivo.

Ma, in caso di inevitabile cessione ai blaugrana, i modi per andare avanti rendere ancora più forte la rosa ci sono eccome. Nomi come Aubameyang o Werner, ad esempio, potrebbero rimpiazzare perfettamente l’argentino. Sta tutto nella scelta del nuovo partner da affiancare a Lukaku, solo così la dirigenza riuscirà a mostrare le proprie abilità e regalare ad Antonio Conte una rosa più forte. Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la mossa di puntare sul tecnico leccese era stata una prima dichiarazione di guerra. Ma per vincere, e superare i rivali bianconeri, servirà fare uno ‘step’ in avanti: dalla forza della società, alla scelta dei calciatori in campo.

