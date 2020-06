Lautaro, così non va! Testa a Barcellona? Conte pensa solo al presente: scalpita Sanchez

La prestazione fornita da Lautaro Martinez sabato sera al San Paolo è sicuramente una delle note più dolenti in casa Inter. Un solo tiro in porta, un feeling quasi inesistente con Lukaku. Cosa è successo al Toro?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è chiaro che la telenovela di mercato con il Barcellona possa aver influito ma il numero 10 nerazzurro è da un po’ che non riesce più ad essere protagonista. Basta guardare i numeri di una stagione a due facce: nelle prime 26 partite, 16 gol; nelle ultime 6, zero.

Tiri, occasioni create, palloni toccati in area. Un’involuzione totale, che non ha certo aiutato l’Inter, prima e dopo lo stop per il coronavirus. Conte e Lautaro hanno parlato tanto ad Appiano in questi giorni, il Toro ha garantito il massimo impegno sino a fine stagione al di là di quello che accadrà con il Barcellona.

L’Inter punta fortemente su Lautaro ma Conte vuole che testa e gambe girino a mille in tutti i giocatori. Da qui il ballottaggio con Sanchez che nel finale del San Paolo è apparso in grande spolvero. E proprio la concorrenza potrebbe aiutare il Toro a rialzarsi e il Niño Maravilla a sentirsi importante.

