L’Inter è tornata a faticare: lavoro intenso e nuovi test in settimana

E’ tornata più motivata che mai l’Inter di Antonio Conte, sotto la carica dell’enorme mole di lavoro affidata dal tecnico ai propri calciatori. In attesa che l’allenatore nerazzurro si sottoponga al tampone per poter tornare a tempo pieno a svolgere i propri compiti ad Appiano Gentile, i suoi ragazzi stanno lavorando quotidianamente con preparatori e staff nerazzurro per ritrovare prima possibile brillantezza in campo.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, in questi primi giorni si sta svolgendo un intenso lavoro atletico. Dal prossimo lunedì, invece, quando saranno finalmente consentiti gli allenamenti collettivi, Conte potrà tornare a lavorare anche sulla parte tattica con il gruppo al gran completo, riprendendo le partitelle che tanto mancano ai calciatori. Nei prossimi giorni, invece, tutta la squadra e lo staff nerazzurro dovranno nuovamente effettuare altri tamponi per verificare in tempo reale lo stato di salute dell’intera rosa, Antonio Conte incluso.

