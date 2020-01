Inter-Legnano, termina 3-1 l’amichevole disputata oggi ad Appiano: a segno anche Sanchez

Agli ordini di Antonio Conte, ad Appiano Gentile, prosegue il lavoro dell’Inter in vista del match di domenica alle 12.30 contro il Cagliari di Rolando Maran. Per i nerazzurri, oggi, era in programma anche un’amichevole contro il Legnano, che ha effettuato un allenamento congiunto proprio con i nerazzurri. Il test disputato al termine dello stesso è terminato 3-1 per i ragazzi di Conte, che hanno mandato in rete Andrea Ranocchia, Alexis Sanchez e Borja Valero.

