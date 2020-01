Inter, l’ex Cedric Soares nel mirino dell’Arsenal: duello con Kurzawa per una maglia da terzino

Lo scorso gennaio, l’Inter decise di acquistarlo in prestito per ovviare all’infortunio di Sime Vrsaljko. Oggi, ad un anno di distanza dalla sua prima volta in nerazzurro, Cedric Soares è ad un passo dal trasferimento all’Arsenal. L’esterno classe 1991, rientrato al Southampton dopo il mancato acquisto a titolo definitivo da parte dell’Inter, è stato inserito in cima alla lista dei desideri da parte dei Gunners.

A riportarlo infatti e The Sun che sottolinea come l’Arsenal sia alla ricerca di garanzie per il ruolo di terzino, con il portoghese al centro dei prossimi trasferimenti in Premier League. 5 milioni di sterline più bonus per il giocatore, con il Southampton già ad un passo dalla firma di Walker-Peters, in uscita in prestito dal Tottenham. Il “passo in avanti” preventivato da Cedric Soares in un’intervista rilasciata lo scorso novembre sta per avverarsi: l’ex nerazzurro in corsa con Kurzawa per il ruolo di terzino liberatosi all’Arsenal.



