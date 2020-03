Inter, l’ex Martins torna in campo: giocherà con lo Shanghai Shenhua

Una nuova avventura a stretto contatto con il mondo del calcio, per tornare a sfidare se stessi mettendosi alla prova sotto ogni punto di vista. Racconto che calza a pennello con la scelta di Obafemi Martins: l’ex attaccante dell’Inter, che spegnerà 36 candeline il prossimo ottobre, tornerà a giocare per lo Shanghai Shenhua. A riportarlo è il portale Titan Sports che racconta l’homecoming del nigeriano dopo l’esperienza vissuta dal 2016 al 2018, prima di ritrovarsi di fatto senza squadra.

L’ex Inter è sbarcato in Cina indossando una mascherina, in forma precauzionale visti anche i trascorsi relativi al Coronavirus, contrastato alla grande dal Paese asiatico nelle scorse settimane. Allo Shanghai Shenhua, Oba Oba Martins diventerà a tutti gli effetti il sostituto di Odion Ighalo, acquistato dal Manchester United a gennaio e destinato alla permanenza in Inghilterra. Due anni senza contratto ed una grande attestazione di stima da parte di Vieri prima della bella notizia: Martins torna a giocare, rivestendo la maglia dello Shanghai Shenhua.

