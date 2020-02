Inter, l’infermeria non perdona nemmeno a distanza: frattura alla caviglia per Perisic

I problemi da infortunio interisti non riguardano soltanto i calciatori attualmente in rosa ma anche i tesserati in prestito: il croato Ivan Perisic, infatti, in prestito al Bayern Monaco ma ancora di proprietà dell’Inter, dopo un brutto scontro con Odriozola nell’ultimo allenamento ha subito una frattura alla caviglia che lo ha costretto a saltare la seconda parte della seduta.

Gli esami hanno confermato un problema, una vera e propria tegola per il Bayern Monaco, che dovrà fare a meno di un calciatore che, fino a questo momento, in stagione ha prodotto un fatturato offensivo di 5 gol e ben 8 assist: l’esterno offensivo sarà quindi costretto a stare fermo ai box; le tempistiche del rientro dovrebbero essere di circa un mese.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!