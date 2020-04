Inter, l’assist di Locatelli: “Sogno un top club, voglio giocare nelle competizioni più importanti”

Potrebbe essere il protagonista del terzo affare consecutivo nel giro di tre anni tra Inter e Sassuolo, Manuel Locatelli. Non è un mistero che il centrocampista neroverde sia entrato ufficialmente nei radar nerazzurri per il ruolo di vice Brozovic. Al termine della stagione, infatti, Borja Valero andrà via a parametro zero per la scadenza del contratto e il giovane regista cresciuto nel settore giovanile del Milan è ritenuto l’ideale per rivestire un ruolo importante nello scacchiere interista.

Lo stesso Locatelli ha lanciato un assist diretto all’Inter rispondendo alle domande su Instagram dei propri fan: “L’esperienza al Sassuolo mi ha cambiato molto, mi ha fatto maturare e mi ha dato fiducia. Il Sassuolo è una famiglia, per quello che ci trasmette, è un gruppo unico. In questo periodo ci sentiamo in videochiamata, ogni giorno ci chiedono come stiamo. Dobbiamo stare a casa tranquilli. Sogno nel cassetto? Tornare in un top club e giocare nelle competizioni più importanti. Spero di farlo presto on il lavoro e la dedizione di tutti i giorni”.

