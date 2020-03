Inter-Ludogorets a porte chiuse, parla l’arbitro Siebert: “Atmosfera strana, si sentivano tutti i rumori”

L’atmosfera particolare e quasi surreale l’hanno vissuta tutti. Sebbene la gara non avesse molto da offrire già in partenza, vedere Inter-Ludogorets in quel San Siro completamente deserto ha fatto ‘impressione’ un po’ a tutti. E l’arbitro della gara, il tedesco Daniel Siebert, non ha fatto eccezione. Il direttore di gara, infatti, al termine di St.Pauli-Osnabruck, ha commentato quanto ha vissuto quella sera a Milano.

“C’era una strana atmosfera a Milano. Durante la partita si sentivano tutte le urla dei giocatori. Paura dell’infezione? Per precauzione, volevo fare i test nella base olimpica di Berlino. Ma dal momento che non ho avuto sintomi, non l’ho fatto”, ha affermato Siebert.

