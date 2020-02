Inter-Ludogorets, ancora turnover per Conte: spazio al giovane Vergani

Ha parecchia fiducia Antonio Conte nei giovani che quest’anno si è ritrovato tra le mani all’Inter. A partire da Alessandro Bastoni e Sebastiano Esposito – fiori all’occhiello della gioventù nerazzurra in questa stagione – il tecnico leccese ha dimostrato di non aver timore a puntare su entrambi i calciatori anche in partite delicate da affrontare. Con l’infortunio dell’attaccante classe 2002, però, contro il Ludogorets nel ritorno di Europa League potrebbe essere un altro coetaneo del ragazzo ad esordire.

Si tratta di Edoardo Vergani, giovane centravanti che ha già avuto modo di giocare nelle amichevoli estive nell’Inter di Antonio Conte, disputando con la prima squadra gran parte della preparazione. Per il resto, dovrebbero essere confermate le stesse scelte dell’andata, con il solo ballottaggio tra Nicolò Barella e Christian Eriksen a centrocampo, più l’avvicendamento in difesa tra Alessandro Bastoni e Diego Godin.

