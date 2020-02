Inter-Ludogorets, annullate le attività di domani: niente conferenza e allenamento aperto alla stampa

C’era attesa di conoscere il programma di domani pomeriggio alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets in programma giovedì sera al Meazza a porte chiuse. Nella giornata di oggi infatti si aspettavano novità a riguardo da parte del club che però non sono arrivate.

Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset l’Inter ha annullato tutte le attività in programma domani, tra cui la classica conferenza stampa di Antonio Conte e l’allenamento di rifinitura aperto alla stampa. L’effetto coronavirus – dopo la decisione di far disputare la gara a porte chiuse – continua e si cerca di evitare qualunque situazione di pericolo di contagio dopo i recenti casi in Lombardia. Si attendono comunque comunicazioni ufficiali della società.



