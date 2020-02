Inter-Ludogorets, designato arbitro tedesco: un solo precedente con le italiane

Dopo aver ricevuto l’ufficialità che Inter-Ludogorets verrà giocata regolarmente giovedì sera a San Siro, seppur a porte chiuse per contenere l’emergenza coronavirus del nord Italia, ecco che sono stati diramati gli arbitri selezionati per la direzione degli incontri dei sedicesimi di finale di Europa League. Il ritorno della sfida nerazzurra, a tal proposito, è stato affidato al tedesco Daniel Siebert.

Il direttore di gara avrà come assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Il quarto uomo sarà invece Sascha Stegemann. Assistenti VAR, Bastian Dankert e Christian Gittelmann. Per quanto riguarda il bilancio con le italiane – per il giovane arbitro che ha già collezionato 7 presenze in Champions League e 11 in Europa League – l’unico risale al settembre 2017 quando ha diretto il pareggio tra Atalanta e Lione per il risultato finale di 1-1.

