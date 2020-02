Inter-Ludogorets – Biraghi alla prima rete in nerazzurro: c’è il suo “zampino” per la quinta volta

Con il suo gol la gara è tornata sui binari giusto dopo il vantaggio iniziale del Ludogorets a San Siro: Cristiano Biraghi è stato autore di una partita questa sera ed è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter sul club bulgaro. I nerazzurri dunque, dopo lo 0-2 dell’andata ed il 2-1 di questa sera, accedono agli ottavi di finale di Europa League.

Il laterale azzurro ex Fiorentian, come riporta il club nerazzurro sul suo account Facebook, è entrato per la quinta volta in una rete dell’Inter. Dopo i 4 assist precedenti infatti stasera è arrivato il gol che ha permesso il pareggio alla squadra di Antonio Conte. Biraghi è ad un passo dal record personale di partecipazioni stabilito con la squadra viola (6).

