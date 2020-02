Inter-Ludogorets, Biraghi (Inter TV): “Sognavo il gol fin da quando ero bambino. Arriviamo bene a domenica”

E’ arrivata stasera la prima rete in nerazzurro per Cristiano Biraghi: dopo un inizio preoccupante per l’Inter ci ha pensato l’ex Fiorentina a riportare il match sui binari giusto dopo l’assist di Christian Eriksen. Il laterale azzurro ha parlato al termine della sfida contro il Ludogorets ai microfoni di Inter TV:

EMOZIONE PER IL GOL – “Sono contento, sognavo sin da piccolo questo momento e sono contento che abbiamo portato a casa vittoria e qualificazione. Dedica? A mia moglie e alle mie bambine”.

TESTA ALLA JUVENTUS – “Ci arriviamo bene, sappiamo bene che tipo di partita sarà e dobbiamo prepararla nel miglior modo possibile, con concentrazione, serenità e senza metterci pressione addosso. Da domani penseremo a domenica”.

PORTE CHIUSE – “Con il pubblico è un’altra cosa ma siamo professionisti. Sappiamo l’importanza della partita e quindi gli stimoli li troviamo a prescindere dai tifosi. Dobbiamo pensare come una partita importantissima qual è”.

