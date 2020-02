Inter-Ludogorets, Conte recupera Esposito. Chance a partita in corso?

Buone notizie in casa Inter per quanto riguarda la situazione dell’infermeria. Da ieri, infatti, a disposizione di Antonio Conte è tornato il giovane Sebastiano Esposito che ha pure svolto l’intero allenamento in gruppo confermando i progressi fatti dal punto di vista fisico. L’attaccante lo scorso 12 febbraio aveva accusato un fastidio muscolare che si è poi rivelato essere un’elongazione al retto femorale destro dopo gli esami strumentali effettuati.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina, il classe 2002 dovrebbe già essere convocato e andare in panchina stasera contro il Ludogorets vista l’indisponibilità per squalifica di Lautaro Martinez. Niente da fare per Edoardo Vergani che aveva sperato fino all’ultimo in una convocazione e qualche minuto a partita in corso. Chance che invece potrebbe essere concessa proprio ad Esposito qualora il risultato fosse rassicurante.

