Inter-Ludogorets, Conte (Inter TV): “Godiamoci il passaggio del turno. Stimoli? I ragazzi sanno che…”

Vittoria in rimonta e qualificazione centrata per l’Inter di Antonio Conte che domani alle 13 scoprirà il prossimo avversario per gli ottavi di finale di Europa League. Ora i nerazzurri potranno concentrarsi sul big match di domenica sera all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Il mister nerazzurro al termine del match ha parlato ai microfoni di Inter TV analizzando la partita:

QUALIFICAZIONE – “Intanto godiamoci il passaggio del turno, non è mai semplice dopo un buon risultato all’andata. Siamo andati sotto e c’è stata una buona reazione per mettere a posto le cose. Sono contento così perché siamo riusciti a passare il turno con rotazioni importanti e sono riuscito a dare minutaggio a giocatori che ne avevano bisogno”.

STIMOLO PER I GIOCATORI – “Devo dire onestamente che ho la possibilità di allenare ragazzi che sono professionisti seri. Non hanno bisogno di avere grandi stimoli. Sanno l’importanza della maglia che indossano e che quando scendono in campo devono onorare la maglia a prescindere dall’impegno che sia più o meno facile”.

