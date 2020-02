Inter-Ludogorets, Conte (Sky): “Vincere non è semplice: c’è un percorso da fare”. E su Agnelli…

Missione compiuta per i nerazzurri che conquistano il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Doppio successo sul Ludogorets per la Beneamata nel segno di Lukaku, in gol sia all’andata che nel ritorno di San Siro giocato a porte chiuse. Ai microfoni di Sky, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha analizzato così la sfida contro i bulgari e l’imminente gara di Torino.

GARA A PORTE CHIUSE – “A me era già capitato con la Nazionale contro la Croazia di giocare a porte chiuse. L’atmosfera sicuramente è strana, non è semplice perché può sembrare un allenamento del giovedì. I ragazzi sono stati bravi ad avere l’approccio giusto: abbiamo rimesso le cose in chiaro da subito. Andiamo avanti: in queste due partite abbiamo fatto un po’ di rotazioni dando minuti a chi ne aveva bisogno e portiamo a casa cose positive da questo doppio impegno”

PROVE TATTICHE – “C’è bisogno di lavorare. Il rinvio con la Sampdoria ci ha dato la possibilità di provare qualcosa di nuovo. Situazioni che possono essere riproposte o a inizio partita o a partita in corso. Soprattutto delle situazioni nuove che abbiamo cercato anche oggi di metterle in atto”

JUVENTUS-INTER – “Abbiamo iniziato questo ciclo di partite dove chiaramente abbiamo già trovato partite impegnative. Gara importante quella di domenica: alla fine di questo ciclo capiremo quanto siamo distanti dal vincere. Di questo ne sono convinto. Dopo questo ciclo avremo più chiare le idee un po’ tutti sul dove siamo e sulla strada che ci aspetta e capire anche a che punto siamo”

TURNOVER – “E’ giusto che una squadra come l’Inter parta in tutte le competizioni che gioca cercando di raggiungere l’obiettivo massimo, anche se è tanto che l’Inter non porta a casa dei trofei. Comunque parliamo di un club che per tradizione ed ambizione deve puntare ogni competizione per ottenere il massimo. Vincere non è semplice e cercheremo di fare il massimo sapendo che le vittorie non arrivano da un giorno all’altro. Chi ha vinto sa che percorso c’è da fare, che difficoltà ci sono: il mio è un gruppo che sta lavorando bene, in tanti non sanno che percorso dovranno affrontare. Bisognerà fare esperienza e cercare di completare il percorso”

SCELTE PER JUVENTUS-INTER – “Faremo delle valutazioni in questi giorni. Quando hai due punte il lavoro per i centrocampisti è molto di più, la fase difensiva è ancora più dispendiosa. Le nostre aiutano in maniera importante ma hai qualcosa in mezzo al campo che ti viene a mancare a livello difensivo. C’è sempre la necessità di trovare equilibrio, capire che squadre andiamo ad affrontare come quella di domenica o medie che possono concedere qualcosa a livello difensivo dando più qualità in costruzione. Bisogna trovare sempre trovare equilibrio e non è semplice perché bisogna fare scelte su determinati giocatori. A Brozovic piace impostare dal basso ed anche lui può migliorare ancora”

DICHIARAZIONI DI AGNELLI – “No comment”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!