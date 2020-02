Inter-Ludogorets, Conte (Inter Tv): “L’impegno non sarà sottovalutato, ho ragazzi intelligenti. La Juventus…”

A causa del pericolo coronavirus, oltre alla disposizione di giocare a porte chiuse a San Siro il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets, l’Inter ha deciso pure di annullare la consueta conferenza stampa della vigilia per evitare il rischio contagio. Antonio Conte, però, ha scelto comunque di presentarsi dinnanzi alle telecamere di Inter TV: “Dispiace non essere scesi in campo contro la Sampdoria domenica ma abbiamo cercato di sfruttare questo riposo forzato per lavorare su aspetti fisici e tattici. Mi auguro che l’impegno non sia sottovalutato, ho ragazzi intelligenti che sanno che la cosa primaria domani è la qualificazione agli ottavi: ogni partita ha insidie, dovremo entrare in campo con la giusta concentrazione sapendo che c’è un obiettivo importante”.

Le novità di formazione: “Noi dovremo essere bravi a far ruotare la squadra e a far entrare tutti in condizione e nella nostra idea tattica. Al tempo stesso anche abbinare il risultato”.

La sfida con la Juventus: “Pensiamo alla partita di domani, sarebbe sbagliato pensare alla prossima: significherebbe non essere concentrati. Dobbiamo andare di partita in partita e la più importante è quella di domani”.

