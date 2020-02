Dalla Bulgaria – Coronavirus, Ludogorets a Milano accompagnato da un epidemiologo: seguirà la squadra ovunque

Coronavirus, l’Italia è il Paese più colpito d’Europa: questo, almeno, lo dice la cronaca, che non sempre ha la stessa accortezza nello specificare quali siano i criteri e la quantità di analisi negli altri Paesi, oltreché nello specificare chi e quanti ne muoiano, e in che condizioni fossero. La psicosi c’è un po’ ovunque, e ha raggiunto – forse – anche la Bulgaria: ecco perché, come scrive Metodi Shumanov, giornalista sportivo bulgaro, sul proprio profilo Twitter, il Ludogorets – che si è già imbarcato sull’aereo per Milano – si porterà dietro un epidemiologo per tutto l’arco della trasferta italiana.

Scrive Shumanov, che l’epidemiologo in questione seguirà la squadra e lo staff ovunque andranno: questo significa dall’aeroporto al pullman, dal pullman all’albergo e dall’albergo allo stadio per la partita con l’Inter, più varie ed eventuali. L’allerta, in Italia, è alta, e il Ludogorets si è organizzato di conseguenza. Come riporta sempre Shumanov, al rientro in Bulgaria, l’intera squadra verrà sottoposta ai test per il Coronavirus in una clinica di Sofia.

