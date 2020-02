Inter-Ludogorets, le formazioni UFFICIALI: ancora Eriksen, sorpresa Godin! Lukaku con Sanchez

Non sarà una partita come le altre quella di questa sera a San Siro tra Inter e Ludogorets. Il match, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si giocherà infatti in un’atmosfera surreale dettata dalla scelta di far giocare la gara a porte chiuse, per prevenire il rischio contagio che nell’ultima settimana ha causato centinaia di pazienti affetti da coronavirus specialmente nella regione Lombardia. L’importanza della sfida resta comunque elevata, per questo motivo Antonio Conte ed i suoi ragazzi faranno di tutto onorare l’impegno contro il Ludogorets e conservare il vantaggio acquisito all’andata. Ecco le scelte ufficiali appena comunicate dai due allenatori:

INTER-LUDOGORETS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 2 Godin; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 35 Stankovic, 8 Vecino, 30 Esposito, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 87 Candreva, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

LUDOGORETS (4-2-3-1): 23 Iliev; 4 Cicinho, 21 Grigore, 5 Terziev, 3 Nedyalkov; 18 Dyakov, 25 Badji; 95 Cauly, 84 Marcelinho, 88 Wanderson; 28 Keseru.

A disposizione: 27 Stoyanov, 6 Tawatha, 8 Biton, 10 Swierczok, 13 Tchibota, 22 Ikoko, 30 Moti.

Allenatore: Pavel Vrba.

Arbitro: Siebert (GER).

Assistenti: Seidel, Foltyn.

Quarto Uomo: Stegemann.

VAR e Assistente VAR: Dankert, Gittelmann.

