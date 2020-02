Inter-Ludogorets, il tecnico Vrba: “Fatta una buona gara: ci è mancato solo il raddoppio”

Seconda sconfitta in due gare giocate contro l’Inter per il Ludogorets, caduto per 2-0 in casa ed anche per 2-1 in trasferta, in un San Siro a porte chiuse. Al termine del match, il tecnico dei bulgari Pavel Vrba, come riportato da topsport.bg, ha analizzato così la sconfitta al ritorno contro i nerazzurri.

“Abbiamo giocato una buona partita, avendo anche le nostre possibilità di segnare. Mi dispiace però per l’errore commesso nel secondo gol. Nel secondo tempo abbiamo mantenuto il livello di gioco e ci è mancata solo la seconda rete, altrimenti l’avremmo pareggiata e sarebbe andato tutto nel verso giusto. Eravamo anche abbastanza aggressivi e continui nel pressing. Il primo gol? E’ stato molto importante per noi, ma la loro seconda rete ha deciso il passaggio del turno. Fatta una buona gara, giocata meglio rispetto all’andata”

