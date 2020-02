Inter-Ludogorets, le probabili formazioni: nerazzurri con 6 italiani. Torna Bastoni, tra i pali ancora Padelli

Si giocherà in un clima chiaramente surreale il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets questa sera a San Siro. La Uefa, infatti, è stata costretta a disporre la chiusura delle porte al fine di consentire il regolare svolgimento della partita, vietando l’accesso anche alla stampa per motivi di sicurezza dovuti all’emergenza del coronavirus. Ad ogni modo, la squadra di Antonio Conte avrà l’obbligo di onorare al meglio l’impegno e conservare il vantaggio di due reti a zero ottenuto grazie alla prestazione dell’andata. Vediamo così quelle che dovrebbero essere le probabili scelte dei due allenatori.

INTER-LUDOGORETS, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku. All. Conte

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Dyakov, Badji; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!