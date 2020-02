Inter-Ludogorets, le statistiche: nerazzurri imbattuti contro le squadre bulgare

L’Inter si prepara alla gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets, in uno stadio Meazza a porte chiuse. La squadra di Antonio Conte è reduce dallo 0-2 dell’andata a Razgrad (gol di Eriksen e Lukaku). Queste tutte le curiosità della sfida, offerte da Opta.

La squadra nerazzurra è imbattuta contro squadre bulgare in competizioni europee (tre successi e tre pareggi in sei precedenti). Solo contro le avversarie ucraine i nerazzurri hanno giocato più incontri (otto) senza perderne neanche uno. Il Ludogorets ha perso tutte le ultime tre partite in competizioni europee contro squadre italiane, senza segnare neanche una rete.

L’Inter ha superato il turno in 17 delle precedenti 18 sfide ad eliminazione diretta tra Champions ed Europa League dopo aver vinto la gara d’andata. L’unica eccezione è stata contro il Villarreal nei quarti di finale di Champions nel 2005/06.

Porta inviolata per l’Inter contro il Ludogorets a Razgrad. Solo in due delle precedenti sei doppie sfide ad eliminazione diretta di Europa League i nerazzurri non hanno subito gol in entrambi gli incontri tra andata e ritorno: contro il Cluj nel 2012/13 e contro il Rapid Vienna nel 2018/19.

Il Ludogorets ha vinto solo una delle nove gare ad eliminazione diretta di Europa League (2N, 6P). Successo arrivato proprio nel primo di questi, 1-0 in trasferta contro la Lazio nel 2013/14.

Il Ludogorets ha tentato appena un tiro nella gara d’andata contro l’Inter. In precedenza, l’ultima squadra a non superare la soglia delle due conclusioni in un incontro interno di Europa League era stata il Dudelange, contro il Real Betis (1). Per l’Inter è stata la prima volta in 15 anni in cui non ha subito più di un tiro in un match tra Europa League e Champions League.

Grazie al gol su rigore al 95° e l’assist per Christian Eriksen nel match d’andata, Lukaku ha preso parte a più reti di ogni altro giocatore dell’Inter in stagione (sei: tre centri e tre assist). Tra Everton e Inter, Romelu ha messo a segno otto reti nella fase ad eliminazione diretta di Europa League. Dal 2014/15 solo tre giocatori hanno fatto meglio: Pierre-Emerick Aubameyang (10), Alexandre Lacazette (14) e Kevin Gameiro (16).

