Inter-Ludogorets, Padelli (Sky): “Gara affrontata nel modo giusto. Con la Juventus abbiamo l’obbligo di far punti”

Passaggio del turno centrato per l’Inter che vince anche il ritorno contro il Ludogorets ed ottiene la qualificazione agli ottavi. Decisivo per la vittoria il gol di Lukaku che firma il 2-1 finale e consegna il doppio successo ai nerazzurri. Ai microfoni di Sky, il portiere interista Daniele Padelli ha analizzato così il match giocato in un San Siro a porte chiuse.

“Siamo comunque l’Inter, quando scendiamo in campo dobbiamo farlo concentrati con o senza tifosi e contro chiunque. Siamo stati bravi, l’abbiamo affrontata bene: obiettivo raggiunto. Juventus? Sono più avanti di noi, dovremo cercare di fare punti, ce lo impone la classifica. Avremo qualche giorno per preparare quella di Torino e ci faremo trovare pronti”

