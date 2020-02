Inter-Ludogorets, in giornata l’ufficialità sul regolare svolgimento: si giocherà a porte chiuse!

Non è ancora ufficiale ma poco ci manca: Inter e Ludogorets giovedì sera scenderanno regolarmente in campo in un inedito ed assordante silenzio di San Siro. La scelta della Uefa, infatti, verterà alla fine sull’ipotesi di giocare comunque il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League a porte chiuse, senza dunque la possibilità di far entrare allo stadio i tifosi di entrambe le squadre per evitare il rischio contagio in un luogo altamente al rischio per via dell’enorme flusso.

Come riferito nelle pagine di questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la Uefa sta comunque attendendo le ultime direttive da parte del governo italiano, dopo aver proposto nella giornata di ieri l’ipotesi di farla giocare comunque in campo neutro. Il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, nel pomeriggio, ha fortunatamente allentato la tensione, lasciando intendere che allo stato attuale la gara verrebbe giocata a San Siro, seppure impedendo l’accesso a tutti i tifosi.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!